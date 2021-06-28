Трое разработчиков чипов высказались в поддержку сделки NVIDIA по покупке Arm
Из уст участников рынка чаще приходится слышать критику в адрес предстоящей сделки NVIDIA по поглощению британского разработчика процессорных архитектур Arm, но среди клиентов последнего находятся и сторонники этой сделки. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на издание The Sunday Times, в поддержку сделки публично высказались представители Broadcom, MediaTek и Marvell Technology Group.
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Британские антимонопольщики, как отмечает источник, сейчас изучают возможные последствия сделки, и не факт, что их вердикт будет одобрительным. Регулирующие органы США, Евросоюза и Китая тоже ещё не сделали своё заключение по этой сделке. Среди противников объединения NVIDIA и Arm были замечены Qualcomm и Microsoft. Представители NVIDIA продолжают выражать уверенность, что сделка будет одобрена к началу следующего календарного года.
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