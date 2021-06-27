Появление официальных цифровых валют будет оказывать давление на классические криптовалюты
Китайские власти постепенно предпринимали меры по ограничению влияния криптовалют на финансовую систему страны, используя для этого даже доводы, связанные с влиянием майнинга на экологию и энергосистему. Как пояснил в интервью Barron’s Уинстон Ма (Winston Ma), представляющий интересы Школы права Университета Нью-Йорка, по мере появления выпущенных центробанками разных государств официальных цифровых валют попытки вытеснить с рынка классические криптовалюты будут предприниматься всё чаще.
реклама
реклама
Не секрет, что Народный банк Китая давно вынашивает идею эмиссии «цифрового юаня», который будет использоваться и для международных расчётов. При этом эксперт признаёт, что китайским властям будет сложно контролировать майнеров и операции с криптовалютой на территории страны. Во-первых, не все операции подвергаются мониторингу. Во-вторых, майнеры могут маскировать свою деятельность под «цифровые инфраструктурные проекты». В глобальных масштабах вытеснению криптовалют будет мешать заинтересованность в их использовании крупных инвесторов и компаний, поэтому борьба не будет простой и быстрой.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила