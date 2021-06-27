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Появление официальных цифровых валют будет оказывать давление на классические криптовалюты

Давняя концепция монополии государства будет перенесена и в сферу цифровых финансов.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
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RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Китайские власти постепенно предпринимали меры по ограничению влияния криптовалют на финансовую систему страны, используя для этого даже доводы, связанные с влиянием майнинга на экологию и энергосистему. Как пояснил в интервью Barron’s Уинстон Ма (Winston Ma), представляющий интересы Школы права Университета Нью-Йорка, по мере появления выпущенных центробанками разных государств официальных цифровых валют попытки вытеснить с рынка классические криптовалюты будут предприниматься всё чаще.

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Источник изображения: Getty Images

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Не секрет, что Народный банк Китая давно вынашивает идею эмиссии «цифрового юаня», который будет использоваться и для международных расчётов. При этом эксперт признаёт, что китайским властям будет сложно контролировать майнеров и операции с криптовалютой на территории страны. Во-первых, не все операции подвергаются мониторингу. Во-вторых, майнеры могут маскировать свою деятельность под «цифровые инфраструктурные проекты». В глобальных масштабах вытеснению криптовалют будет мешать заинтересованность в их использовании крупных инвесторов и компаний, поэтому борьба не будет простой и быстрой.

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