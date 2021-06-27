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TSMC отрицает намерения построить предприятие по выпуску 2-нм чипов на юге Тайваня

Северо-запад и запад – вот те районы острова, где начнётся выпуск 2-нм продукции.
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Кратким экскурсом в географию Тайваня оживляет воскресную новостную ленту ресурс Focus Taiwan. Источник напоминает, что во второй половине следующего года TSMC развернёт массовое производство 3-нм продукции на предприятии в Тайнане на юге острова. Интрига, сопровождавшая поиск мест для организации производства 2-нм продукции, легла в основу новостного сюжета.

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Источник изображения: CNA

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По данным Focus Taiwan, первая 2-нм продукция начнёт выпускаться в технопарке Синьчжу на северо-западе острова, в последствии для расширения производства будет построено предприятие в Тайчжуне на западе центральной части Тайваня. В местных социальных сетях получили распространение слухи, согласно которым у TSMC могли возникнуть сложности как с покупкой земли в Тайчжуне, так и с доступом к достаточному количеству водных ресурсов. Утверждалось, что это якобы вынудило компанию обратиться к властям Гаосюна на юге острова, чтобы обсудить возможность строительства предприятия по выпуску 2-нм продукции. Представители TSMC эти слухи опровергли, заявив, что выбор площадок для строительства предприятий, на которых будет осуществляться производство 2-нм продукции, уже сделан, и не подвергался пересмотру.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc тайвань
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