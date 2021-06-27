Амбиции генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk) в очередной раз ставят компанию в затруднительное положение. Он не готов отказаться от своих обещаний представить до конца года версию программного обеспечения, которая позволила бы владельцам электромобилей марки в большинстве случаев не вмешиваться в работу автопилота. В официальных документах Tesla при этом признаётся американским регулирующим органам, что достичь данной цели к указанному времени для неё будет затруднительно.

реклама

Илон Маск обещал, что бета-версия FSD v9 будет доступна всем желающим с текущего месяца, но он уже подходит к концу, а пользоваться этой версией ПО могут только несколько тысяч испытателей и сотрудники Tesla. Как поясняет Electrek, со страниц Twitter глава Tesla пообещал, что данная версия ПО начнёт распространяться со следующей недели.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Electrek

реклама

Пользователям фирменного приложения Tesla для мобильных устройств позже станет доступна подписка на автопилот с помесячной оплатой. Стоимость этой услуги не уточняется, но Маск неоднократно заявлял, что владеть опцией на постоянной основе будет выгоднее. На подписке настаивали пользователи арендных машин и клиенты лизинговых схем, которые не считали нужным оформить покупку автопилота, поскольку не являлись владельцами электромобилей, которые эксплуатировали.