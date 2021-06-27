Выход бета-версии полного автопилота Tesla задерживается до июля
Амбиции генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk) в очередной раз ставят компанию в затруднительное положение. Он не готов отказаться от своих обещаний представить до конца года версию программного обеспечения, которая позволила бы владельцам электромобилей марки в большинстве случаев не вмешиваться в работу автопилота. В официальных документах Tesla при этом признаётся американским регулирующим органам, что достичь данной цели к указанному времени для неё будет затруднительно.
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Илон Маск обещал, что бета-версия FSD v9 будет доступна всем желающим с текущего месяца, но он уже подходит к концу, а пользоваться этой версией ПО могут только несколько тысяч испытателей и сотрудники Tesla. Как поясняет Electrek, со страниц Twitter глава Tesla пообещал, что данная версия ПО начнёт распространяться со следующей недели.
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Пользователям фирменного приложения Tesla для мобильных устройств позже станет доступна подписка на автопилот с помесячной оплатой. Стоимость этой услуги не уточняется, но Маск неоднократно заявлял, что владеть опцией на постоянной основе будет выгоднее. На подписке настаивали пользователи арендных машин и клиенты лизинговых схем, которые не считали нужным оформить покупку автопилота, поскольку не являлись владельцами электромобилей, которые эксплуатировали.
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