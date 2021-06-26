Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Последовательные технологические улучшения обеспечат AMD увеличение доли рынка

В этом убеждена её действующий генеральный директор.
+
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Издание Barron’s решило разнообразить летнее информационное затишье серией публикаций, посвящённых лидерам ведущих компаний отрасли, одна из таких заметок была посвящена генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su). Её деловые качества уже неоднократно удостаивались различных отраслевых наград, и одной из количественных характеристик успеха Лизы Су в статусе руководителя компании может служить тот факт, что за время её нахождения во главе AMD курс акций компании вырос более чем в 24 раза.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Источник также приводит интересную цитату Лизы Су: «Поколение за поколением, мы должны поднимать технологическую планку. Если мы сделаем это, то сможем продолжить увеличивать долю рынка». Речь в данном контексте, надо полагать идёт не о литографии как таковой, а о комплексе технологических решений, начиная от используемых интерфейсов и заканчивая компоновочными особенностями. В уходящем квартале, напомним, AMD продемонстрировала процессоры Ryzen с трёхмерной компоновкой кеша – дополнительный чип монтировался непосредственно на кристалл с вычислительными блоками.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen лиза су
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Последовательные технологические улучшения обеспечат AMD увеличение доли рынка
+
Совет директоров Toshiba временно возглавил её генеральный директор
+
Suzuki Motor призывает готовиться к постоянному дефициту чипов и аккумуляторов
+
Глава Intel дал понять, что дефицит компонентов усугубится в следующем полугодии
+
Panasonic удалось выручить $3,61 млрд, избавившись от акций Tesla
1
Появилось изображение альтернативной крышки для процессоров AMD Ryzen
7

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
153
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
27
Переходник из Китая M2 PCI-E для NVMe SSD - обзор и практическое применение
42
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
86
Изучаем, на что способен "гиперпень" в современных играх и неигровом ПО
25
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
5
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
22

Сейчас обсуждают

Radiant Star
08:18
Да это бред всё. Железо, которое работало по 10, так же будет работать под 11, при это даже не требуется включать эмуляцию в биосе. Что бы обойти проверку TPM 2.0 и Secure Boot, нужно из дистрибутива ...
В списке поддерживаемых Windows 11 процессоров не оказалось представителей AMD Zen и Intel Kaby Lake
omoikane
08:18
1200 на этом вентиляторе не много, вещаю. Учи мат часть. 2000 оборотов на алюминевой болванке, лол еще раз повторяю не неси ерунду, удивительно что там не 3000 оборотов :D Поставит водичку и все.
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
Eisbrecher
08:18
Есть такая штука - хотелка. И дело тут не в выигрыше пространства. Я тоже раньше бредил на предмет "чем больше корпус, тем лучше". Размер - это хорошо. Размер - это надежно ©. Доходило до серверного ...
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
Radiant Star
08:16
Да это бред всё. Железо, которое работало по 10, так же будет работать под 11, при этом даже не требуется включать эмуляцию в биосе. Что бы обойти проверку TPM 2.0 и Secure Boot, нужно из дистрибутива...
В списке поддерживаемых Windows 11 процессоров не оказалось представителей AMD Zen и Intel Kaby Lake
bomg
08:13
Самый лучший монитор - телевизор, дюймов так хотя-бы 65. Лучше 85. Все, что больше стоят уже совсем неадекватно. А 85 за 130-150 тыр вполне реально. Теперь мне трудно долго смотреть в крохотные иконос...
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Сергей Радчук
08:05
я играл на робртроне и что? и т.д искра.мазовия.и т.д
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
DarkShaman
08:02
Ахаха. Оверпрайс. Сразу видно нищего люмпена считающего каждую копейку. Богатый человек купил бы готовый комп из топовых железок, да еще с кастомной СВО. PS: Имея на руках 1700x покупать мать которая...
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
stockclock
08:02
На каких столь старых, на ryzen 7 1700 или на i7 7700k?
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
Сергей Радчук
08:01
Был у меня монитор самсунг 22" отличный монитор. купил Samsung C27G7 .нет слов одни эмоции . БОМБА
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Александр Дедок
08:01
Крым наш :)))
Цены на видеокарты в РФ продолжают падать – GeForce RTX 3080 доступна по скидке до 130 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем