Последовательные технологические улучшения обеспечат AMD увеличение доли рынка
Издание Barron’s решило разнообразить летнее информационное затишье серией публикаций, посвящённых лидерам ведущих компаний отрасли, одна из таких заметок была посвящена генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su). Её деловые качества уже неоднократно удостаивались различных отраслевых наград, и одной из количественных характеристик успеха Лизы Су в статусе руководителя компании может служить тот факт, что за время её нахождения во главе AMD курс акций компании вырос более чем в 24 раза.
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Источник также приводит интересную цитату Лизы Су: «Поколение за поколением, мы должны поднимать технологическую планку. Если мы сделаем это, то сможем продолжить увеличивать долю рынка». Речь в данном контексте, надо полагать идёт не о литографии как таковой, а о комплексе технологических решений, начиная от используемых интерфейсов и заканчивая компоновочными особенностями. В уходящем квартале, напомним, AMD продемонстрировала процессоры Ryzen с трёхмерной компоновкой кеша – дополнительный чип монтировался непосредственно на кристалл с вычислительными блоками.
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