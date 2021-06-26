Совет директоров Toshiba временно возглавил её генеральный директор
Служебное расследование позволило выяснить, что руководство Toshiba вступило в сговор с правительственными чиновниками Японии, желая ограничить полномочия иностранных инвесторов в управлении корпорацией. На этой неделе состоялось собрание акционеров Toshiba, которое стоило поста председателю совета директоров Осаму Нагаяме (Osama Nagayama), как напоминает Reuters. Временно исполнять обязанности председателя совета директоров поручено действующему генеральному директору Сатоси Цунакаве (Satoshi Tsunakawa), который вступил в должность в апреле после отставки своего предшественника, замешанного в скандале с лоббированием интересов правительства.
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На голосовании по новому составу совета директоров покинуть свои должности были вынуждены председатель и глава комитета по аудиту Нобуюки Кобаяси (Nobuyuki Kobayashi), которого тоже упрекают в сговоре с японскими властями. Нехарактерная для японских корпораций победа иностранных инвесторов над сторонниками традиционных ценностей, по мнению экспертов, должна послужить примером для других местных компаний. Акционеры Toshiba теперь будут настаивать на более прозрачных реформах, улучшении дивидендной политики и выкупе акций в своих интересах.
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