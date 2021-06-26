Suzuki Motor призывает готовиться к постоянному дефициту чипов и аккумуляторов
На ежегодном собрании акционеров, как отмечает Bloomberg, директор Suzuki Motor Осаму Хонда (Osamu Honda) заявил об увеличении потребности компании в полупроводниковых компонентах и батареях. По его словам, эти комплектующие будут находиться в постоянном дефиците, поэтому закупать их нужно с определённым запасом.
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Определённая логика в словах представителя Suzuki Motor есть, ведь сейчас автопром стоит на пороге трансформации, связанной с переходом на электротягу. Компания была вынуждена пересмотреть комплектацию машин и всю цепочку поставок, чтобы противодействовать дефициту чипов. В июне Suzuki была способна выпускать автомобили только в количестве 70% от запланированного, в июле показатель должен увеличиться до 80%. Предприятие марки в Венгрии вынуждено было сократить объёмы производства на 20% из-за мартовского затора в Суэцком канале.
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