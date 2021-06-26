До начала второго полугодия остаются считанные дни, поэтому генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл возможным «порадовать» клиентов компании очередным прогнозом в рамках интервью агентству Bloomberg. Он пояснил, что баланс спроса и предложения в полупроводниковой отрасли не восстановится на докризисном уровне ранее 2023 года.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: BBC News

реклама

Если же говорить о более близкой перспективе, то на некоторых направлениях дефицит во втором полугодии только усугубится, прежде чем начать ослабевать. После 2023 года, как убеждён руководитель Intel, отрасль ждёт десятилетие стабильного роста, поскольку спрос на электронные компоненты будет диктоваться расширением сетей 5G, экспансией электромобилей и систем искусственного интеллекта.