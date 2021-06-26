Глава Intel дал понять, что дефицит компонентов усугубится в следующем полугодии
До начала второго полугодия остаются считанные дни, поэтому генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл возможным «порадовать» клиентов компании очередным прогнозом в рамках интервью агентству Bloomberg. Он пояснил, что баланс спроса и предложения в полупроводниковой отрасли не восстановится на докризисном уровне ранее 2023 года.
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Если же говорить о более близкой перспективе, то на некоторых направлениях дефицит во втором полугодии только усугубится, прежде чем начать ослабевать. После 2023 года, как убеждён руководитель Intel, отрасль ждёт десятилетие стабильного роста, поскольку спрос на электронные компоненты будет диктоваться расширением сетей 5G, экспансией электромобилей и систем искусственного интеллекта.
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