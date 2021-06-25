Корейское агентство Yonhap News сообщило о получении корпорацией Intel одобрения на заключение сделки с Intel по покупке её бизнеса, связанного с производством твердотельной памяти, включая китайское предприятие в Даляне. Сумма сделки составит $9 млрд, она будет выплачена продавцу в два этапа неравными долями.

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Источник изображения: Yonhap News

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На данный момент сделку одобрили регуляторы США, Тайваня, Южной Кореи и Евросоюза, недавно к ним присоединилась Бразилия. Китайские, британские и сингапурские антимонопольщики пока рассматривают сделку на предмет отсутствия негативного влияния на условия конкуренции. SK hynix по итогам сделки может стать вторым по величине производителем твердотельной памяти после Samsung Electronics.