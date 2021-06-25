Илон Маск и Джек Дорси решили объяснить корпорациям, почему им нужен биткоин
Илона Маска (Elon Musk) сложно обвинить в равнодушии к криптовалютам, его публичные высказывания на соответствующие темы порой бывают весьма противоречивыми. Ресурсу CNBC удалось обнаружить интересную переписку Маска с основателем Twitter Джеком Дорси (Jack Dorsey), который тоже неоднократно высказывался в поддержку расширения использования биткоина в корпоративной сфере.
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Руководители обеих компаний решили выступить на мероприятии The B World, которое будет проходить во второй половине следующего месяца. Организаторы ставят своей целью популяризацию идеи использования биткоина и других криптовалют корпоративными инвесторами. Выступление первых лиц таких крупных компаний, безусловно, добавит веса аргументам организаторов мероприятия.
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