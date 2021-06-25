NVIDIA готовит вариант ускорителя A100 с интерфейсом PCI Express и 80 Гбайт памяти типа HBM2e
Графические процессоры NVIDIA A100, лежащие в основе одноимённых ускорителей с архитектурой Ampere, выпускаются по 7-нм технологии компанией TSMC, тогда как их игровые сородичи производятся по 8-нм техпроцессу компанией Samsung. Вездесущий сайт VideoCardz обнаружил в документации NVIDIA новый вариант ускорителя A100: он сочетает 80 Гбайт памяти типа HBM2e и интерфейс PCI Express 4.0.
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Дело в том, что до сих пор клиентам NVIDIA предлагалось только три варианта ускорителей данной серии. Интерфейсом PCI Express 4.0 мог похвастать только ускоритель с 40 Гбайт памяти типа HBM2e, а вот исполнение SXM4 для серверных систем предлагалось как с 40, так и с 80 Гбайт памяти данного типа. По данным источника, новый вариант ускорителя A100 будет представлен уже на следующей неделе.
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