Один из участников обсуждения на страницах Reddit обнаружил на сайте популярной в США торговой сети электроники весьма провокационные рекомендации потребителям по выбору видеокарт. В тексте сообщалось о том, что доступность видеокарт марки AMD сочетается с необходимостью проводить регулярное обслуживание или прибегать к модификациям. В противовес этому продукция NVIDIA якобы автоматически настраивается и в дальнейшем работает без проблем.

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Источник изображения: Reddit

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Весьма странный за счёт своей предвзятости текст попутно упоминал о поддержке трассировки лучей и DLSS в качестве уникальных функций, присущих только видеокартам NVIDIA. Столь скандальные заявления не могли остаться без внимания руководства торговой сети, и вскоре генеральный директор компании обратился с извинениями, признав опубликованную информацию не прошедшей должную проверку и ошибочной. Попутно было сказано, что видеокарты AMD не только обеспечивают максимальную производительность, но и поддерживают передовые визуальные эффекты, а также обеспечивают простоту установки. Своим сотрудничеством с AMD в торговой сети очень гордятся, а содержимому собственного сайта в компании впредь будут уделять больше внимания.