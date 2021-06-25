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Американская торговая сеть уличена в стереотипном отношении к видеокартам AMD

Пришлось извиняться за предрассудки.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Один из участников обсуждения на страницах Reddit обнаружил на сайте популярной в США торговой сети электроники весьма провокационные рекомендации потребителям по выбору видеокарт. В тексте сообщалось о том, что доступность видеокарт марки AMD сочетается с необходимостью проводить регулярное обслуживание или прибегать к модификациям. В противовес этому продукция NVIDIA якобы автоматически настраивается и в дальнейшем работает без проблем.

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RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
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В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
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-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Reddit

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Весьма странный за счёт своей предвзятости текст попутно упоминал о поддержке трассировки лучей и DLSS в качестве уникальных функций, присущих только видеокартам NVIDIA. Столь скандальные заявления не могли остаться без внимания руководства торговой сети, и вскоре генеральный директор компании обратился с извинениями, признав опубликованную информацию не прошедшей должную проверку и ошибочной. Попутно было сказано, что видеокарты AMD не только обеспечивают максимальную производительность, но и поддерживают передовые визуальные эффекты, а также обеспечивают простоту установки. Своим сотрудничеством с AMD в торговой сети очень гордятся, а содержимому собственного сайта в компании впредь будут уделять больше внимания.

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