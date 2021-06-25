AeroCool выпустила в России игровые кресла Admiral и Guardian
Тайваньская компания AeroCool представила на российском рынке новые игровые кресла, которые называются Admiral и Guardian. Они ориентированы как на геймеров, так и на профессиональных создателей контента, которые проводят много времени за компьютером. Уникальная конструкция кресел и качественные материалы обеспечивают прохладу и комфортное времяпрепровождение как во время длительных игровых сессий, так и в работе.
Кресло AeroCool Guardian может похвастаться соответствием всем ключевым требованиям к эргономичности и удобству использования. Новинка отличается продуманной конструкцией, а возможность регулировки позволяют быстро настроить положение кресла под себя, обеспечивая поддержку головы и спины.
Видео можно посмотреть здесь.
На спинке находится сетчатый материал, который в паре с дышащей обивкой отвечает за обеспечение свободной вентиляции воздуха, сохраняя долго сохраняя прохладу вне зависимости от времени, проведённого за компьютером.
Кресло AeroCool Admiral может похвастаться конструкцией для поддержки поясницы и шейного отдела, обеспечивая правильную осанку при длительном времяпрепровождении за ПК. К преимуществам нового кресла также можно отнести продвинутые возможности регулировки, стилизованные под карбон вставки и специальный материал компании AIR Tech, который отвечает за обеспечение циркуляции воздуха.
Видео можно посмотреть здесь.
Обе новинки можно без труда вписать в любой интерьер. На выбор пользователям предлагают кресла с голубой (Ice Blue), красной (Champion Red), белой (Azure White) и чёрной (Smoky Black) вставками. Официальная рекомендованная производителем стоимость AeroCool Admiral и Guardian составила по 20 490 рублей.
Кресла Admiral уже можно купить в любой из четырёх цветовых вариаций. А вот кресла Guardian пока можно приобрести в цветах Smoky Black и Champion Red. Цветовые решения Ice Blue и Azure White поступят в продажу только в сентябре текущего года.
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