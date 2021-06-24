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Intel Xeon семейства Ice Lake-SP неплохо проявил себя в Cinebench R20

Но не нужно оспаривать это утверждение, глядя только на иллюстрацию.
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Процессоры Intel семейства Ice Lake-SP после неоднократных задержек наконец-то вышли на рынок, и одним из обладающих доступом к ним энтузиастов оказался Brutus, со страниц Twitter поведавший о первых впечатлениях от тестирования модели Xeon Platinum 8351N в Cinebench R20.

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Источник изображения: Twitter, Brutus

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Если во время первого прогона частота процессора почему-то была ограничена минимальным значением 2.4 ГГц, то после перезагрузки материнская плата уже позволила процессору автоматически поднимать частоты до 3.5 ГГц. В результате эта 36-ядерная модель Ice Lake-SP набрала в тесте Cinebench R20 примерно 13700 баллов, по словам автора эксперимента. Это примерно соответствует второму месту в рейтинге HWBot среди всех процессоров с 36 ядрами. На первом месте, кстати, расположилась система с двумя 18-ядерными процессорами, так что среди одиночных процессоров Xeon Platinum 8351N формально занимает первую позицию.

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