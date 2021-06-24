Покупатели электрической версии Volvo XC90 с 2022 года не смогут отказаться от лидара
Лидаром называют разновидность оптического датчика, излучающего лазерные импульсы в инфракрасном спектре и улавливающего их в отражённом виде, чтобы создать картину окружающего мира с точной информацией о расстоянии до каждой отсканированной точки. В сфере безопасности движения лидары позволяют научить автомобили распознавать препятствия на большем удалении и в худших условиях видимости, чем это способен сделать человек.
реклама
Как отмечает Reuters, компания Volvo Cars решилась на беспрецедентный шаг: наличие лидара станет обязательным для всех экземпляров электрического кроссовера XC90, массовое производство которого будет освоено в 2022 году.
реклама
Даже если потенциал этого типа датчиков не будет использоваться в полной мере всеми автовладельцами, постепенно Volvo будет совершенствовать программное обеспечение, и желающие получить продвинутый автопилот с лидаром должны будут доплачивать автопроизводителю за подобную опцию. По сути, Volvo в чём-то копирует стратегию Tesla, которая оснащает каждый свой электромобиль полным набором датчиков для работы автопилота, но активируются они только на тех машинах, покупатели которых доплатили за соответствующую опцию.
Электромобили Volvo будут использовать лидары марки Luminar. Сейчас они стоят по $75 000 за штуку, но в масштабах серийного производства стоимость обещают снизить до $1000 или даже $500. Покупатели электрической версии кроссовера XC90 образца 2022 года отказаться от наличия лидара не смогут. Только производитель смог бы сказать, на какую сумму в результате вырастет стоимость машины, но перед Volvo стоит задача популяризации лидаров, поэтому вряд ли она будет чрезмерно жадничать. Парк электромобилей с лидарами по мере расширения поможет Volvo накапливать данные и совершенствовать свои системы безопасности.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила