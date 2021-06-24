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В третьем квартале TSMC сосредоточится на обслуживании заказов Apple и автопрома

Пока что это две разные категории клиентов.
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Крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых компонентов, компанию TSMC, продолжает преследовать «синдром Теремка», согласно которому в условиях ограниченности производственных мощностей приоритет приходится отдавать одним заказчикам в ущерб интересов других. Как поясняет Taiwan News со ссылкой на издание DigiTimes, в третьем квартале TSMC всё-таки сосредоточится на обслуживании заказов автомобильной промышленности, а заодно и компании Apple.

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Источник изображения: Reuters

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Во вторую очередь будут обслуживаться заказы на производство компонентов для персональных компьютеров, серверов и телекоммуникационного оборудования. По всей видимости, в случае с Apple упор будет сделан на производство 5-нм процессоров A15, которые лягут в основу очередного поколения iPhone, чей дебют намечен на осень текущего года. В конце мая представители TSMC заявили, что по итогам года компания намеревается увеличить объёмы производства автомобильных компонентов на 60%. Это позволит скорее насытить рынок и устранить дефицит автомобилей.

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Теги

apple литографическое производство полупроводники tsmc
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Для выпуска исконно китайских процессоров вполне сгодится 14-нм техпроцесс
sop18
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Загляните хотя бы в словарь Ожегова, чтобы не писать с великим опломбом всякой ерунды и не позориться.
Для выпуска исконно китайских процессоров вполне сгодится 14-нм техпроцесс
Андрей Маликов
10:30
эээ брат ты плохо поступил, покупать надо в святом линке, остальное обман
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10:28
Успел купить 3070ti вентус за 58к. Вчера добалял в корзину по ссылка (большое спасибо), привезут 28.06. Надеюсь не отменят.
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
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