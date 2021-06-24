В третьем квартале TSMC сосредоточится на обслуживании заказов Apple и автопрома
Крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых компонентов, компанию TSMC, продолжает преследовать «синдром Теремка», согласно которому в условиях ограниченности производственных мощностей приоритет приходится отдавать одним заказчикам в ущерб интересов других. Как поясняет Taiwan News со ссылкой на издание DigiTimes, в третьем квартале TSMC всё-таки сосредоточится на обслуживании заказов автомобильной промышленности, а заодно и компании Apple.
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Во вторую очередь будут обслуживаться заказы на производство компонентов для персональных компьютеров, серверов и телекоммуникационного оборудования. По всей видимости, в случае с Apple упор будет сделан на производство 5-нм процессоров A15, которые лягут в основу очередного поколения iPhone, чей дебют намечен на осень текущего года. В конце мая представители TSMC заявили, что по итогам года компания намеревается увеличить объёмы производства автомобильных компонентов на 60%. Это позволит скорее насытить рынок и устранить дефицит автомобилей.
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