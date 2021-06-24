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Для выпуска исконно китайских процессоров вполне сгодится 14-нм техпроцесс

В этом убеждены китайские эксперты.
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Западные СМИ частенько ссылаются на способность китайской компании SMIC выпускать 14-нм процессоры, поскольку этой возможностью успела воспользоваться компания HiSilicon. Между тем, как отмечают китайские эксперты в комментариях изданию Global Times, объёмы производства 14-нм продукции на китайских предприятиях сильно ограничены. Если они и достигнут значимых величин, то случится это только к концу следующего года.

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Источник изображения: Global Times

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Зато с помощью 14-нм техпроцесса китайские разработчики смогут создавать вполне адекватные современным требованиям настольные процессоры, которые пригодятся для создания суверенной защищённой инфраструктуры. Особое внимание будет уделяться и совершенствованию 28-нм техпроцесса. По крайней мере, уже к концу этого года китайские компании научатся производить 28-нм изделия, не требующие использования материалов и оборудования зарубежного происхождения.

Барьером на пути к дальнейшему совершенствованию китайской литографии станут американские санкции, ограничивающие доступ к передовому оборудованию зарубежного производства, поэтому местные разработчики будут вынуждены сосредоточиться на трёхмерной компоновке и разного рода интеграции элементов в одном изделии.

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Теги

литографическое производство полупроводники китай smic китайские производители китайские процессоры
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