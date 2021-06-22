Ноутбуки под управлением Google Chrome OS принято считать правопреемниками нетбуков, но у первых есть чётко очерченная целевая аудитория – как правило, это учащиеся школ и вузов. В некоторых странах на приобретение «хробмуков» выделялись государственные средства, как, например, в Японии. В сочетании с пандемией и переходом на дистанционные формы обучения это обусловило высокий спрос на хромбуки на протяжении не только всего прошлого года, но и первых месяцев текущего.

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Как отмечает DigiTimes, разработчики процессоров в лице Intel, MediaTek и Qualcomm трезво оценивают перспективы развития рынка хромбуков, и считают, что в этом году темпы роста объёмов продаж будут скромнее, чем в прошлом.

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Источник изображения: Lenovo

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С другой стороны, на сокращение спроса участники рынка тоже не рассчитывают, и есть лишь призрачная надежда, что дефицит комплектующих, используемых при производстве ноутбуков общего назначения, немного сократится в результате перераспределения компонентов после снижения темпов роста рынка хромбуков.