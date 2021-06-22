Расширения XMP в своё время были предложены компанией Intel для облегчения процедуры разгона памяти – на этапе начальной загрузки модуль просто сообщал системе, какие гарантированные режимы высокой производительности для него предусмотрены производителем, и пользователю не нужно было тратить время на перебор настроек. В логе будущих изменений утилиты HWiNFO обнаружено упоминание о расширениях XMP 3.0, поддержка которых будет реализована для модулей памяти типа DDR5.

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Источник изображения: HWiNFO

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Ожидается, что модули памяти типа DDR5 начнут появляться уже в следующем квартале, но первые настольные процессоры с её поддержкой – Intel Alder Lake, выйдут только в четвёртом квартале текущего года. Такой разброс анонсов не мешает всем задействованным участникам их подготовки упоминать о памяти типа DDR5 уже сейчас.