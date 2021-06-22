С начала пандемии рынок ноутбуков рост уверенными темпами, и последовательный прирост выручки на десятки процентов стал нормой. Как отмечает DigiTimes, во втором квартале темпы роста могут снизиться до единиц процентов, но это ещё не повод говорить о падении спроса в среднесрочной перспективе. По мнению отраслевых источников, производители ноутбуков просто проводят ревизию складских запасов и оптимизируют закупки в ожидании третьего квартала, и соответствующий период тоже покажет прирост объёмов реализации на несколько процентов в последовательном сравнении.

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Источник изображения: DigiTimes

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Моментом истины станет четвёртый квартал, именно тогда можно будет понять, куда будет двигаться спрос на ноутбуки в начале 2022 года. Крупные производители ноутбуков пока уверены, что весь 2021 год для них будет удачным, но при этом дефицит компонентов сохранится, не давая раскрыться полностью.