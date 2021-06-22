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О снижении спроса на ноутбуки говорить слишком рано

В этом убеждены тайваньские производители.
1
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

С начала пандемии рынок ноутбуков рост уверенными темпами, и последовательный прирост выручки на десятки процентов стал нормой. Как отмечает DigiTimes, во втором квартале темпы роста могут снизиться до единиц процентов, но это ещё не повод говорить о падении спроса в среднесрочной перспективе. По мнению отраслевых источников, производители ноутбуков просто проводят ревизию складских запасов и оптимизируют закупки в ожидании третьего квартала, и соответствующий период тоже покажет прирост объёмов реализации на несколько процентов в последовательном сравнении.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: DigiTimes

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Моментом истины станет четвёртый квартал, именно тогда можно будет понять, куда будет двигаться спрос на ноутбуки в начале 2022 года. Крупные производители ноутбуков пока уверены, что весь 2021 год для них будет удачным, но при этом дефицит компонентов сохранится, не давая раскрыться полностью.

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