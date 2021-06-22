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И Байден не указ: GlobalFoundries построит новое предприятие в Сингапуре

Впрочем, американским властям остаётся уповать на планы по расширению предприятий в штате Нью-Йорк.
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Опровергнуть предубеждение об инертности контрактных производителей второго эшелона в расширении своих предприятий способно недавнее заявление GlobalFoundries, на которое ссылается Bloomberg. По словам главы этой американской компании, она решила вложить полученные от клиентов $4 млрд в строительство нового предприятия на территории Сингапура. Выдавать продукцию оно начнёт уже в 2023 году, а клиентами станут разработчики компонентов для смартфонов и автомобилей. На применение передовой литографии в данном случае рассчитывать не приходится.

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Источник изображения: GlobalFoundries, Bloomberg

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Желая частично реабилитироваться в глазах американских властей, ратующих за возрождение национальной полупроводниковой промышленности, глава GlobalFoundries добавил, что компания вложит более $1 млрд в расширение своих предприятий на территории США и Германии. В любом случае, Сингапур хоть и находится в Азии, позволяет несколько диверсифицировать геополитические риски, связанные с концентрацией производств на Тайване и в Китае. Часть из $6 млрд, выделенных под расширение производства, компании удалось получить от местных властей.

Сингапур, в частности, заявляет о своих намерениях в течение десяти лет увеличить объёмы производства на 50%. Глава GlobalFoundries попутно заявил, что спрос будет превышать предложение на полупроводниковом рынке на протяжении ближайших пяти-восьми лет. Все квоты на выпуск чипов силами строящегося предприятия в Сингапуре уже распределены между клиентами, компания намеревается разместить по соседству дополнительный корпус.

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Теги

литографическое производство полупроводники globalfoundries
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