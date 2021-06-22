Спад на криптовалютном рынке потянул котировки акций AMD и NVIDIA вниз
Ополчившиеся на местных майнеров китайские власти стали причиной снижения курса как популярных криптовалют, так и стоимости акций компаний, выпускающих пригодные для майнинга компоненты. Как отмечает Seeking Alpha, снижение курсовой стоимости акций NVIDIA в моменте достигало 3%, ценные бумаги AMD подешевели лишь чуть меньше.
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Таким образом, если покупателям игровых видеокарт новейшие изменения конъюнктуры криптовалютного рынка несут долгожданное снижение цен, то игрокам фондового рынка, делавшим ставку на рост стоимости акций AMD и NVIDIA, они добавляют поводов для разочарований.
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