Агентство Bloomberg распространило комментарии бывшего главы Tokyo Electron Тэцуро Хагаси (Tetsuro Hagashi), который теперь выступает в роли советника при правительстве Японии в области полупроводниковых компонентов. По его словам, для устранения отставания от Тайваня и Южной Корее в сфере литографии Японии потребуется не менее десяти лет и внушительные суммы инвестиций.

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Источник изображения: Bloomberg

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По мнению эксперта, только в этом году в отечественную полупроводниковую промышленность японским властям предстоит вложить не менее $9 млрд, а общие затраты за десятилетие будут измеряться десятками миллиардов долларов. Как он убеждён, единовременными вложениями проблему не решить, и если упустить имеющийся шанс устранить отставание от мировых лидеров, то второй возможности сделать это уже может не быть.