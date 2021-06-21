Среди аналитиков Citi завелись скептики, которые считают оптимизм Intel в отношении перспектив роста рынка ПК избыточным. Во-первых, сам по себе спрос будет ниже, чем ожидает руководство Intel. Во-вторых, в текущем году компания не сможет продать все компоненты, которые произведёт, поскольку поставки сопутствующих комплектующих будут ограничены дефицитом. Ресурс Seeking Alpha, опубликовавший этот прогноз, ссылается на высокую степень зависимости от рынка ПК и выручки компании AMD, которая на нём получает до 60% своих денежных поступлений. Следовательно, главный конкурент Intel на процессорном рынке тоже в какой-то степени пострадает как от дефицита, так и от снижения спроса.

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Источник изображения: TechGage

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В целом по отрасли на сегмент ПК приходится треть всей выручки от реализации полупроводниковых компонентов. Соответственно, кризис заденет многие компании, которые так или иначе связаны с рынком ПК. Другим пострадавшим сегментом будет производство автомобильных компонентов, хотя кто-то в условиях дефицита и сможет извлечь из него выгоду.