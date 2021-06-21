Недавно TSMC приступила к строительству своего первого предприятия на территории штата Аризона, которое к 2024 году должно начать выдавать 5-нм продукцию в количестве около 20 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц. Как отмечает DigiTimes, монтаж оборудования на предприятии TSMC в Аризоне начнётся в середине следующего года.

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Источник изображения: TSMC

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До сих пор нельзя с уверенностью сказать, сможет ли TSMC претендовать на часть тех $52 млрд, которые американские власти намереваются выделить на развитие отечественного полупроводникового производства в ближайшие пять лет. Ранее руководство компании прозрачно намекало, что не отказалось бы от государственной поддержки. При этом заявка TSMC позволяет компании построить ещё пять подобных предприятий на выбранной площадке в Аризоне, так что планы у тайваньского производителя далеко идущие.