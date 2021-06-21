Автомобильные компоненты в производстве в среднем на 15% дороже обычных
Если раньше некоторые СМИ утверждали, что автопроизводители оказались у разбитого полупроводникового корыта из-за своего стремления получать необходимые компоненты по самой низкой цене в отрасли, то теперь тайваньский ресурс DigiTimes сообщает о наценке в 15%, которую контрактные производители чипов делают на компоненты автомобильного класса по сравнению с обычными решениями для потребительской электроники.
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К автомобильным чипам выше требования к безопасности и безотказности, поэтому они дороже в производстве, чем сопоставимые по характеристикам потребительские компоненты. Сейчас доля автомобильных чипов в структуре выручки той же TSMC не превышает 4%, но она растёт стремительными темпами, и эта тенденция сохранится в ближайшие два или три года, как утверждают тайваньские источники.
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