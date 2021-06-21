Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Автомобильные компоненты в производстве в среднем на 15% дороже обычных

Если сравнивать с чипами для потребительской электроники, выпускаемыми по тому же техпроцессу.
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Если раньше некоторые СМИ утверждали, что автопроизводители оказались у разбитого полупроводникового корыта из-за своего стремления получать необходимые компоненты по самой низкой цене в отрасли, то теперь тайваньский ресурс DigiTimes сообщает о наценке в 15%, которую контрактные производители чипов делают на компоненты автомобильного класса по сравнению с обычными решениями для потребительской электроники.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: TSMC

реклама

К автомобильным чипам выше требования к безопасности и безотказности, поэтому они дороже в производстве, чем сопоставимые по характеристикам потребительские компоненты. Сейчас доля автомобильных чипов в структуре выручки той же TSMC не превышает 4%, но она растёт стремительными темпами, и эта тенденция сохранится в ближайшие два или три года, как утверждают тайваньские источники.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика полупроводники автомобили
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel будет выпускать больше процессоров, чем сможет продать
+
К середине следующего года TSMC начнёт ввозить оборудование в корпуса предприятия в Аризоне
1
Автомобильные компоненты в производстве в среднем на 15% дороже обычных
+
С июля контрактные производители чипов снова поднимут цены
5
AMD Ryzen 7 5800X показал лучший результат GPUPI for CPU 1B на частоте 6.1 ГГц
1
Плата за разгон: с опциональными колёсами Tesla Model S Plaid быстрее, но проезжает меньше
1
Intel Core i7-3770K на частоте 7130 МГц обновил модельный рекорд SuperPI 32M
3
В Индии версия Radeon RX 6900 XT с необслуживаемой СЖО предлагается отдельно от системного блока
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
163
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
17
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
29
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
3

Сейчас обсуждают

burbetelgeuse
16:59
Эфир снова выше 2000. Мониторь, а не копипасть.
Падение стоимости Эфира ниже 2000 долларов может сделать добычу Эфира на видеокартах невыгодной
Renegade1979
16:59
По ходу в Роисе каждый кадыровец, который посадил хотя бы одного пацака набутылку, идет в геодезические реперы и на блатной фене чего-то там фтирает
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: для трейлера на E3 занизили ИИ врагов, а в тестировщики проекта записался эпатажный Моргенштерн
ахахах
16:59
начинайте
К середине следующего года TSMC начнёт ввозить оборудование в корпуса предприятия в Аризоне
LEVAK
16:59
Некромунда есть в списках, тока там графика настоко донная, что сравнивать и нечего.
Новые игры, движки и поддержка Proton для Linux: NVIDIA рассказала о грядущих обновлениях DLSS
lеad
16:58
В Кали за это еще и доплачивают $50 в месяц примерно. Чтобы присоединиться, надо форму отдельно заполнить - само не должно работать. На 4 градуса по Фаренгейту, а не Цельсию, что не так страшно, но м...
В Техасе умные термостаты по команде повышали температуру в разгар жары
Виталий Shokerxxx
16:58
ппц. мдя киберпукинг 2022.
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: для трейлера на E3 занизили ИИ врагов, а в тестировщики проекта записался эпатажный Моргенштерн
AfroOverlord
16:57
Нормально, да ещё и без роскомпозора.
В Германии скорость интернета Starlink достигла 649Mbit/s
Виталий Shokerxxx
16:57
угу и игорам кранты. openCL вырезать нах.
Поставки видеокарт NVIDIA с ограничителем майнинга начинают положительно сказываться на ценах
Дмитрий Захаров
16:57
Игра , зашкваренная ещё до выхода...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: для трейлера на E3 занизили ИИ врагов, а в тестировщики проекта записался эпатажный Моргенштерн
LEVAK
16:56
А что сравнить качество картинки нельзя что ли. Особенно интересует динамика на сложной геометрии, где у ДЛСС большие проблемы.
Новые игры, движки и поддержка Proton для Linux: NVIDIA рассказала о грядущих обновлениях DLSS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем