Blackview A100 поступает в продажу со скидкой 110 долларов
Китайская компания Blackview анонсировала новый смартфон среднебюджетного уровня, который ориентирован на любителей мобильной фотографии. Новинка называется Blackview A100. Модель можно купить начиная с сегодняшнего дня на площадке AliExpress.
Официальная рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 250 долларов. На старте продаж купить Blackview A100 можно будет со скидкой 110 долларов, то есть лишь за 140 долларов. Со временем цена смартфона будет увеличена до 200 долларов, после чего вернётся к стартовым 250 долларов. Специальное предложение действует с 21 июня по 3 июля 2021 года на распродаже 618 на AliExpress, в рамках которого компания Blackview предлагает другие свои товары со скидкой до 253 долларов.
Производитель из Поднебесной долго занимался развитием камер. Результат его работы можно увидеть в смартфоне Blackview A100. Он оборудован системой из трёх оптических модулей, венцом которой является 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX362. Он дополнен объективом со светосилой f/1,8. Также в камере используется 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой. В смартфон есть автофокусировка dual pixel, HDR, портретный режим и ночная съёмка.
Blackview A100 работает на базе новой фирменной прошивки Doke OS 2.0, в основу которой положена операционная система Android 11. Аппаратная платформа смартфона строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P70 с поддержкой сетей 4G LTE. Однокристальная система работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ.
За автономность новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 4 280 мА*ч. При этом модель отличается тонким (8,9 мм) корпусом и относительно небольшой массой (195 граммов). На фронтальной панели установлен дисплей Full HD+ размером 6,67 дюйма по диагонали.
Купить Blackview A100 можно в расцветках Galaxy Blue, Dream Pink, Graphite Black и Frost Green. Ещё раз напомним, что стоимость смартфона в честь старта продаж снижена на AliExpress с 250 долларов до 140 долларов.
Помимо Blackview A100 китайская компания на распродаже продаёт ряд других устройств. Например, более чем на 250 долларов подешевел смартфон Blackview BL6000 Pro. Он оснащается экраном Full HD+ диагональю 6,36 дюйма, чипсетом Dimensity 800 с поддержкой сетей пятого поколения, 48-Мп камерой Sony IMX582 и аккумулятором на 5 280 мА*ч.
Модель получила корпус с защитой классов IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Версия с 8 ГБ оперативной, 256 ГБ встроенной памяти и Android 11 стоит 380 долларов с учётом скидки. Предложение действует до 25 июня 2021 года.
На распродаже 618 предлагается планшетный компьютер Blackview Tab 9 10.1” с экраном Full HD+. В устройстве установлены аккумулятор на 7 480 мА*ч, чипсет Unisoc T610 с 4 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 64 ГБ и 13-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Sony IMX258. Работает планшет на прошивке Doke_P 1.0 с операционной системы Android 10. Стоимость по акции снижена на 50 долларов и составляет 150 долларов.
Ещё одна модель, доступна на распродаже 618 – смартфон начального уровня Blackview A70. Его можно купить за 85 долларов вместо 135 долларов. Модель несёт на борту 6,517-дюймовую панель Full HD+, процессором Unisoc SC9863A с 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5 380 мА*ч. Вместимость накопителя составляет 32 ГБ. В основной камере используется 13-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX258. Работает смартфон на операционной системе Android 11. Ещё больше скидок можно найти на официальном сайте компании Blackview.
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