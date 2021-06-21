С июля контрактные производители чипов снова поднимут цены
Тайваньский ресурс DigiTimes считает своим долгом регулярно сообщать о повышении цен на услуги контрактных производителей полупроводниковых компонентов, и минувшая пятница не стала исключением. С первого июля, как были уведомлены тайваньские разработчики, контрактные производители в очередной раз поднимут цены.
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Ситуация в отрасли остаётся напряжённой. Дефицит полупроводниковых изделий наблюдается во многих отраслях, производители пытаются регулировать спрос за счёт повышения цен, но при этом лишь немногие направляют дополнительные средства на увеличение производственных мощностей. Это не самое дешёвое удовольствие, а вкладываться в основные средства в условиях неопределённости с сохранением длительного спроса готовы не все участники рынка. TSMC, кстати, можно считать исключением – она не только не поднимает цены на услуги для постоянных клиентов, но и готова за ближайшие три года потратить $100 млрд на строительство новых предприятий и приобретение технологического оборудования.
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