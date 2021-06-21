Финского оверклокера Luumi можно считать «тяжеловесом» в категории экстремального разгона, в своём свежем эксперименте он принялся охлаждать процессор Intel Core i7-3770K при помощи резервуара с жидким азотом, установленным прямо на кристалл с вычислительными ядрами. Прежние попытки с использованием процессора в исходном состоянии завершались растрескиванием термопасты, но «прямой контакт» принёс успех в виде нового модельного рекорда в SuperPI 32M.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Результат в 4 минуты 36,5 секунды был получен при частоте процессора 7130 МГц и единственном активном ядре. Этот же энтузиаст приводит снимок экрана с результатом разгона процессора Intel Core 2 Due E8600 до 8 ГГц с активностью двух ядер.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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Оперативная память тоже охлаждается жидким азотом, именно с ней автор экспериментов связывает надежды на дальнейшее улучшение результатов. В скором времени Luumi выпустит и видеоролик, описывающий данные эксперименты.