В Индии версия Radeon RX 6900 XT с необслуживаемой СЖО предлагается отдельно от системного блока
Лето неумолимо вступает в свои права, а потому даже служащий основой кормовой базы многих авторов сайт VideoCardz воскресным вечером не брезгует ссылаться на сторонние источники, в роли которых выступает XtremeGaminerd.
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Три родственных индийских дистрибьютора, по информации источника, начали принимать заказы на видеокарту Radeon RX 6900 XT с системой жидкостного охлаждения, которая формально лишь недавно вышла на рынок, но должна предлагаться лишь в составе готовых компьютеров. Подобное ограничение подтверждается двумя зарубежными сайтами, но наша собственная информация говорит о том, что партия видеокарт должна поступить в российскую розницу без ограничений такого рода. Не факт, конечно, что в это непростое время новинки доберутся до рядовых покупателей.
Если же вернуться к индийским прайс-листам, то в них напротив описания так называемого Radeon RX 6900 XT LC фигурирует цена $3000. Авторы исходной публикации склоняются к выводу, что в «мирное время» такая видеокарта стоила бы около $1400-1500.
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