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Стартовали продажи защищённого Doogee S97 Pro с аккумулятором на 8500 мАч и лазерным дальномером

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DOOGEE сообщила о старте продаж нового смартфона S97 Pro. Аппарат позиционируется как первый защищённый флагман с лазерным дальномером и получит Android 11 из коробки с ёмким аккумулятором на 8500 мАч.



Продажи стартуют 21 июня, а официальная цена составит $329,99. Первые 300 человек смогут купить аппарат всего за $199,99, а до 25 числа он будет доступен за $300 на площадке AliExpress. Можно выбрать один из трёх цветов: Orange Tiger, Red Lava и Silver Black. Кроме того, 7 счастливчиков получат новинку абсолютно бесплатно. Всего в розыгрыше участвует 10 телефонов S97 Pro.



Главной фишкой смартфона DOOGEE без сомнения станет профессиональный лазерный дальномер. Это устройство способно заменить несколько электронных измерительных приборов, предлагая восемь режимов с диапазоном до 40 метров. Пользователю будет доступно непрерывное измерение во время ходьбы; вычисление площади, когда отдельно определяется длина и ширина, а после происходит автоматический расчёт; также можно получить точные данные об объёме помещения, для чего нужно измерить ещё и высоту. Есть три режима вычисления наклонных кромок, прямых углов, гипотенузы и высоты.

S97 Pro защищён от любых жизненных невзгод и обеспечивает выживаемость даже в самых суровых условиях. Он не боится падений и царапин, а передовая технология герметизации на основе макромолекулярного покрытия высокой плотности делает телефон водонепроницаем и пыленепроницаем. Ну а соответствующие рейтинги защиты IP IP68 и IP69K в данном случая говорят сами за себя. Из коробки доступны заглушки для порта USB Type-C, разъёма для наушников и слота для SIM-карты. Обычно всё это остаётся не востребовано, поскольку пользователи нечасто купают свой девайс, но S97 Pro даёт реальный шанс получить массу впечатлений от съёмки подводных сцен в течение 30 минут на глубине до 1,5 м.



Отдельно стоит упомянуть защиту от ударов на 360º и стойкость к царапинам благодаря стеклу Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Разработчики уверяют, что S97 Pro с лёгкостью выдерживает падения на бетон с высоты до 2 метров. Корпус устройства выполнен из мягкого ТПУ и усиленного алюминиевым сплавом поликарбоната. Повышенная прочность обеспечивается за счёт усилений по углам, что позволяет использовать его даже в экстремальных условиях, где до сих пор применяются старые кнопочники. Смартфон выдерживает экстремальные температуры до -70°.



В качестве процессора используется 8-ядерный Helio G95, обеспечивающий стабильную производительность наряду с полноценной многозадачностью. Яркий 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+ с плотностью пикселей 270 PPI и 16,7 миллиона цветов выдаёт отличную чёткость и цветопередачу. 8 ГБ ОЗУ хватит для работы с самыми требовательными приложениями, а 128 ГБ встроенной памяти позволит не беспокоится о нехватке свободного места даже при частом использовании камеры. Доступна установка карты памяти, ну а любителей долгой автономной работы порадует аккумулятор на 8500 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, обеспечивающий время ожидания до 624 часов, 40 часов разговоров, 37 часов видео и 27 часов игр.



Четыре камеры производства Samsung способны создавать действительно неплохие фотографии. Основная здесь на 48 Мп, но есть 8-Мп сверхширокоугльный модуль на 130°, 2-Мп макро и 2-Мп для портретной съёмки. Фронталка на 16 Мп не оставит равнодушными любителей селфи, а видео записывается в качестве до 4К. DOOGEE S97 Pro поддерживает все основные мобильные сети, включая самую скоростную технологию 5G, что позволяет владельцу легко путешествовать по миру.
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burbetelgeuse
17:17
На тебе. Россия проиграет. Ставь. Страховку не забудь.
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LoL
17:16
Чёт ФениксОС'ом запахло.
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
omoikane
17:15
Ренегад прелогинься :D
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ахахах
17:15
там ещё 3 миллиона Украинцев уехало жить в Россию на совсем-этож неплохо.Заводы-это конешно хорошо,но недостатка в предприятиях у России нету
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burbetelgeuse
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