За два года доля AMD на рынке процессоров удвоилась
Авторы публикации на страницах Seeking Alpha решили обобщить статистику Mercury Research по рынку x86-совместимых процессоров с третьего квартала 2018 года, чтобы проиллюстрировать прогресс AMD по экспансии в этом сегменте.
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Если в третьем квартале 2018 года процессоры AMD занимали только 10,6% рынка, то к первому кварталу текущего года их доля выросла до 20,7%. Если быть точнее, локального максимума это значение достигло в третьем квартале прошлого года (22,4%), и с тех пор AMD немного сдала позиции. Выход на рынок процессоров AMD Cezanne с интегрированной графикой в августе этого года, по мнению первоисточника, позволит компании укрепить позиции на рынке встроенной графики, где позиции Intel всё ещё сильны. Подчеркнём, в статистике используются данные по серверному, настольному и мобильному сегментам рынка одновременно.
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