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За два года доля AMD на рынке процессоров удвоилась

За точку отсчёта взят третий квартал 2018 года в изложении статистики Mercury Research.
2
Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Авторы публикации на страницах Seeking Alpha решили обобщить статистику Mercury Research по рынку x86-совместимых процессоров с третьего квартала 2018 года, чтобы проиллюстрировать прогресс AMD по экспансии в этом сегменте.

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анонсы и реклама
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: Seeking Alpha

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Если в третьем квартале 2018 года процессоры AMD занимали только 10,6% рынка, то к первому кварталу текущего года их доля выросла до 20,7%. Если быть точнее, локального максимума это значение достигло в третьем квартале прошлого года (22,4%), и с тех пор AMD немного сдала позиции. Выход на рынок процессоров AMD Cezanne с интегрированной графикой в августе этого года, по мнению первоисточника, позволит компании укрепить позиции на рынке встроенной графики, где позиции Intel всё ещё сильны. Подчеркнём, в статистике используются данные по серверному, настольному и мобильному сегментам рынка одновременно.

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amd intel аналитика процессоры
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Сейчас обсуждают

Каа
08:49
Как только цены задрали похлеще Интела, так доля на рынке стала падать.
За два года доля AMD на рынке процессоров удвоилась
JohnGrasshopper
08:49
Ужос какой, вот логотип ваза на руле Мазератти это да
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
VRoman
08:39
Ну так когда там TSMC наскребёт достаточное количество производственных мощностей для АМД? А то Интел уже завязала с дефицитом соплеронов, и доля АМД стала падать.
За два года доля AMD на рынке процессоров удвоилась
Антон Конкин
08:39
В постановлении Пленума №17 от 28.06.2012 сказано, что потребителями будут считаться наследники или последующие владельцы вещи (п.3). Если вы купили гарантийный айфон или получили его в подарок, вы яв...
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Hacknir
08:34
Если 1 ядро интела мощнее 1 ядра амд, то выбор очевиден. Как в свое время 3570к\2500к рвали все аналоги от амд
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
Me4tatelI&gt;
08:30
только скучный патруль? расследование убийств, поимка убийц не?
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AnPriz
08:30
Придется в тарелку азот наливать . Ну и громадина- в такой комплектации в труднодоступных местах нафиг не нужен.
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nikolai3anv
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Антон Конкин
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