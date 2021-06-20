Radeon RX 6900 XT с водоблоком удалось покорить частоту 3089 МГц
Американский энтузиаст Splave на уходящей неделе продвинулся в постижении пределов возможностей видеокарт серии Radeon RX 6900 XT, воспользовавшись изделием марки ASRock, которая не так распространена в этой категории.
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Судя по скупому описанию эксперимента, видеокарта была оснащена водоблоком, в котором циркулировала жидкость с температурой значительно ниже комнатной. Во всяком случае, в режиме без нагрузки температура графического процессора не поднималась выше 12 градусов Цельсия. Другой особенностью эксперимента стало использование блока внешнего управления питанием EVC2, который и способствовал повышению частот видеокарты до 3089/17120 МГц.
Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X достиг частоты 5.2 ГГц с активностью 16 ядер и 32 потоков при помощи системы фазового перехода. В совокупности с разгоном видеокарты это позволило набрать 35 847 баллов в тесте 3DMark Fire Strike Extreme и занять второе место среди одиночных видеокарт.
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