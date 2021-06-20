По итогам мая акции NVIDIA оказались в числе самых популярных среди американских инвесторов
Майский срез структуры инвестиционных портфелей крупных фондов на рынке США, проведённый специалистами Bank of America, показал высокую популярность ценных бумаг двух разработчиков полупроводниковых компонентов – NVIDIA и Texas Instruments.
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В первом случае обладателями акций NVIDIA были 44,2% инвесторов, во втором случае – 42,1% инвесторов. Акции Qualcomm тоже достаточно популярны (38,3%), а вот ценным бумагам AMD в последнее время удалось обновить рекорд. Ими обладают рекордные 24,7% американских институциональных инвесторов, это всего лишь на 1,6 процентных пункта меньше, чем в случае с акциями Intel.
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