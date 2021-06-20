Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

По итогам мая акции NVIDIA оказались в числе самых популярных среди американских инвесторов

И акциями AMD располагал каждый четвёртый крупный американский инвестор.
+
Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Майский срез структуры инвестиционных портфелей крупных фондов на рынке США, проведённый специалистами Bank of America, показал высокую популярность ценных бумаг двух разработчиков полупроводниковых компонентов – NVIDIA и Texas Instruments.

реклама

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: NVIDIA

реклама

В первом случае обладателями акций NVIDIA были 44,2% инвесторов, во втором случае – 42,1% инвесторов. Акции Qualcomm тоже достаточно популярны (38,3%), а вот ценным бумагам AMD в последнее время удалось обновить рекорд. Ими обладают рекордные 24,7% американских институциональных инвесторов, это всего лишь на 1,6 процентных пункта меньше, чем в случае с акциями Intel.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia аналитика финансы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

По итогам мая акции NVIDIA оказались в числе самых популярных среди американских инвесторов
+
Японское правительство решило выделять на развитие полупроводниковой отрасли больше средств
2
Пострадавшее от пожара предприятие Renesas восстановит объёмы производства к концу июня
+
EK Water Blocks предложит водоблок для NVIDIA Ampere с отделкой ореховым деревом
16
К 2025 году NVIDIA будет больше зарабатывать в серверном сегменте, чем в игровом
13
Глава Arm убеждён, что без NVIDIA компания не справится с растущими запросами клиентов
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Купить Windows 10 можно за 14 долларов на распродаже
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
11
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
22
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18)
6

Сейчас обсуждают

Сергей Мосеев
07:15
Цель убить негра
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
Vasiliy Sokolskiy
07:14
Это борьба за экологию
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
Vovix
07:13
Третий пень в 2008 это уже было жуткое старье. Я в том году C2Q с 4 гигами гнал до 3,4 ГГц и радеон 4870 жарил до 100 градусов. Разве что на нетбуках было что-то сопоставимое по производительности, ко...
Windows 11 без проблем работает на старых компьютерах
laon
07:12
На что только не идут горе писаки ради просмотров. Твоя статья, с которой ты слямзил инфу - она за март, а сейчас у нас что? Июнь? Это ты только сейчас решил запостить? Или статью писал 3 месяца? Воз...
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
nikolai3anv
07:09
Интересная мысль....
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
Алексей Иванов
07:08
На бирже "предложение" - это продавцы, а не производители.
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
Red Cat
07:05
500 баксов за оборудование плюс 100 баксов в месяц... Какой-то золотой интернет получается, нахер такой нужен.
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
Red Cat
07:04
Сними с полочки икону Маска, сдуй с нее пыль и поцелуй Маска в жопу, дебилоид.
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
Mikhail Shturmanov
07:02
у ты а марте 20г. цена была 4к. $, падение за 15 месяцев просто нереальное ). уважаемый если биткоин мертвец открывайте шорт, неужели вы не хотите заработать легкие деньги?
Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
Алексей Иванов
06:56
Пусть перебираются. Это аренда площадей и плата за электричество. Минусов не вижу вообще.
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем