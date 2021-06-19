EK Water Blocks предложит водоблок для NVIDIA Ampere с отделкой ореховым деревом
Словенская компания EK Water Blocks решила порадовать ценителей натуральной эстетики выпуском водоблоков серии Lignum Edition, которые будут отличаться внешней отделкой натуральным деревом. В качестве материала для декора выбрана древесина грецкого ореха, обладающая богатой индивидуальной текстурой.
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Образно говоря, «деревянный макинтош» примерили на себя водоблоки EK-Quantum Vector для видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 эталонного дизайна (не Founders Edition). Накладки из орехового дерева используются только для декорации, основание водоблока выполнено из никелированной меди. Предусмотрены адекватные для расширения деревянных накладок зазоры, они при нормальных условиях эксплуатации не контактируют с жидкостью.
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Укрепляющая пластина с оборотной стороны видеокарты выполнена из анодированного алюминия чёрного цвета, она частично закрывает одну из боковых граней видеокарты. Данный водоблок можно будет приобрести с середины сентября по цене от 294 евро без учёта налогов и доставки. EK Water Blocks намеревается предложить водоблок для центральных процессоров с аналогичной отделкой деревом, а также стилистически совместимые аксессуары для подключения трубопровода.
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