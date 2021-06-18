Сейчас британский холдинг Arm принадлежит японской корпорации Softbank, но генеральный директор первой из компаний связывает надежды на успешное развитие именно с финансовой поддержкой NVIDIA, которая претендует на покупку активов Arm за $40 млрд. Как отмечает Barron’s, на мероприятии Six Five Summit глава британского холдинга Саймон Сигарс (Simon Segars) выразил сомнение в способности Arm в полной мере удовлетворять запросам клиентов в случае сохранения независимости. Видимо, принадлежность к SofBank в этом смысле «зависимостью» не считается.

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Источник изображения: Arm

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В будущем, как пояснил глава Arm, ассортимент продуктов, которые будут создавать лицензиаты, будет постоянно расширяться и усложняться, и собственными силами с этими запросами компания точно не справится. Основатель NVIDIA на том же мероприятии поддержал коллегу, заявив о неизбежном расширении многообразия вычислительных платформ и готовности содействовать Arm в этой тенденции.