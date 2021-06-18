Власти Баварии предложили Intel построить в Германии новое предприятие
Формально, у Intel уже не первый десяток лет функционирует производственная база на территории Европы, но размещена она в Ирландии, а потому географически обособлена от материковой части региона. Новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вскоре после вступления в должность заявил, что до конца года выберет место для строительства нового предприятия в Европе.
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Как сообщает агентство Reuters, свои услуги в этом контексте готовы предложить власти Баварии. По словам местного министра экономики, предприятие Intel могло бы расположиться на территории бывшей авиационной базы к западу от Мюнхена.
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Интерес баварских властей к этому проекту очевидным образом связан с дефицитом полупроводниковых компонентов. Проблема заключается в том, что предприятие можно ввести в строй лишь за несколько лет, а дефицит компонентов в автопроме имеется уже сейчас. Кроме того, для автомобильной промышленности требуются компоненты, выпускаемые преимущественно по зрелым техпроцессам, а Intel наверняка заинтересована в использовании передовой литографии. Словом, найдут ли стороны общие интересы в этом предложении – большой вопрос.
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