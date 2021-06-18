TSMC и Foxconn закупят 10 млн доз вакцины по поручению властей Тайваня
С середины мая на Тайване разразилась серьёзная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая уже унесла жизни более 450 человек. До этого остров достаточно успешно противостоял проникновению инфекции, но темпы иммунизации местного населения оставались низкими. На данный момент из 23,5 млн жителей Тайваня не более 1,32 млн человек получили хотя бы первую дозу вакцины.
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Тайвань не является членом Всемирной организации здравоохранения, а китайским властям некоторые источники приписывают попытки блокировать покупку вакцины для нужд Тайваня. Как отмечает Nikkei Asian Review, в сложившихся условиях правительство Тайваня было вынуждено обратиться к частным компаниям, которые за свой счёт намереваются приобрести вакцины для нужд острова.
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Свою заинтересованность в закупке вакцины для Тайваня продемонстрировали около пяти компаний, ведущих свой бизнес на острове. Foxconn и TSMC купят по 5 млн доз вакцин каждая, чтобы передать их тайваньским властям. Ожидается, что будет приобретена немецкая вакцина BioNtech. Япония недавно передала тайваньским властям 1,24 млн доз вакцины AstraZeneca, но использовать их намереваются для вакцинации медицинских работников и граждан старше 85 лет. Власти США пообещали передать острову 750 тысяч доз вакцины.
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