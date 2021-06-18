Прежде чем пакет законов, предполагающий выделение $52 млрд на стимулирование развития американской полупроводниковой отрасли, был принят нижней палатой парламента США, активисты из числа законодателей регулярно повторяли, что другие страны создали привлекательные для производителей условия за счёт льгот и субсидий. Доля США в сегменте производства полупроводниковых компонентов сейчас не превышает 12%, хотя тридцать лет назад она достигала 37%.

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Как отмечает Reuters, группа сенаторов предлагает предоставлять организаторам локального производства чипов налоговые послабления в размере 25%. По словам авторов инициативы, до 70% разницы в себестоимости производства компонентов в США и за рубежом обусловлены именно субсидиями.

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Источник изображения: TSMC

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Конечно, эту инициативу ещё должны поддержать законодатели, и пока нет даже приблизительных расчётов, в какую сумму выльется такое послабление для американского бюджета. TSMC до принятия решения о строительстве предприятия в Аризоне не раз отмечала, что без субсидий со стороны местных властей подобный проект не имеет никакого экономического смысла.