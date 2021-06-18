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TSMC начнёт опытное производство 4-нм изделий в следующем квартале

А 3-нм изделия начнут сходить с конвейера во второй половине следующего года.
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Ежедневный новостной дайджест DigiTimes сегодня вышел под темой близости начала выпуска 4-нм продукции на конвейере TSMC. Данный техпроцесс представляет собой переходную ступень между 5 нм и 3 нм, отличаясь от первого дополнительными слоями, обрабатываемыми при помощи EUV-литографии.

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Источник изображения: TSMC

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В третьем квартале, как сообщается, TSMC начнёт опытное производство первых 4-нм компонентов. Соответственно, массовое производство будет освоено чуть позже, но учитывая традиционную оперативность работы, компании, наверняка это произойдёт уже в четвёртом квартале. В то же время, сообщается о готовности TSMC начать массовый выпуск 3-нм продукции во второй половине 2022 года, как и планировалось изначально.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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