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К 2023 году доля Intel на рынке мобильных процессоров может опуститься ниже 80%

Виновата в этом будет Apple, освоившая разработку собственных процессоров.
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Издание MacRumors вдохновилось материалом на страницах тайваньского сайта DigiTimes, в котором прогнозируется влияние решения Apple перейти на использование процессоров собственной разработки в фирменных ноутбуках. По итогам текущего года, как отмечают источники, Intel лишится примерно половины заказов со стороны Apple.

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7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: MacRumors

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К 2023 году, как ожидается, Intel уступит конкурентам до 10% рынка, её доля в сегменте ноутбуков опустится ниже 80%. Компания AMD будет контролировать не менее 10% рынка, и при самом оптимистичном сценарии Apple удастся занять до 10% рынка.

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