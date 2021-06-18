Издание MacRumors вдохновилось материалом на страницах тайваньского сайта DigiTimes, в котором прогнозируется влияние решения Apple перейти на использование процессоров собственной разработки в фирменных ноутбуках. По итогам текущего года, как отмечают источники, Intel лишится примерно половины заказов со стороны Apple.

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Источник изображения: MacRumors

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К 2023 году, как ожидается, Intel уступит конкурентам до 10% рынка, её доля в сегменте ноутбуков опустится ниже 80%. Компания AMD будет контролировать не менее 10% рынка, и при самом оптимистичном сценарии Apple удастся занять до 10% рынка.