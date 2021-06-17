Некоторые производители модулей памяти даже не стали дожидаться начала Computex 2021, чтобы рассказать о своих намерениях выпустить комплекты DDR5 в текущем году. Как отмечает ресурс DigiTimes, компания Kingston свои модули памяти типа DDR5 выведет на рынок не ранее четвёртого квартала. Напомним, именно в этот период ожидается анонс процессоров Intel Alder Lake в исполнении LGA 1700, обеспечивающих поддержку DDR5 при условии использования совместимых материнских плат.

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Источник изображения: AnandTech, SK hynix

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ADATA тянуть до четвёртого квартала не собирается, а потому представит свои модули DDR5-7400 уже в третьем квартале. Apacer готова покорить рубеж DDR5-6400, хотя спецификации JEDEC описывают лишь возможность работы памяти в режиме DDR5-4800.

Что интересно, тайваньские источники говорят о подготовке к анонсу новых поколений процессоров Intel и AMD до конца текущего года, хотя недавние утечки упоминали о возможности появления процессоров в исполнении Socket AM5 только через год. Оставим это утверждение на совести первоисточника.