В отличие от сделки NVIDIA по покупке Arm, компании AMD и Xilinx должны будут обменяться акциями, что не потребует от покупателя серьёзных материальных затрат. Как отмечает Seeking Alpha со ссылкой на Bloomberg, у европейских регуляторов не нашлось претензий к сделке между AMD и Xilinx.

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Что характерно, стороны сделки, которая должна завершиться до конца года, подали заявку в Еврокомиссию только в конце прошлого месяца, а уже сейчас регуляторы пришли к выводу, что дополнительного расследования не требуется. Окончательный вердикт будет вынесен в конце этого месяца, хотя этим дело не закончится – британские власти, например, своё решение по сделке обнародуют не ранее 6 июля.