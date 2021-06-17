В будущем NVIDIA готова показывать доходы от программного обеспечения отдельной строкой
В ходе виртуальной технологической конференции NASDAQ финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) была вынуждена в очередной раз развеять опасения общественности по поводу превращения экосистемы Arm в закрытую и платную после завершения сделки с NVIDIA. Представительница компании заверила, что лицензиями Arm клиенты британского холдинга смогут пользоваться бесплатно и после поглощения.
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Когда речь зашла о степени влияния программного обеспечения на бизнес NVIDIA, Колетт Кресс похвалила ведущего за удачный вопрос, а затем пояснила, что в случае с платформой CUDA затраты на разработку программного обеспечения ложатся на себестоимость графических процессоров. Это не мешает компании развивать направление коммерческого программного обеспечения – для тех же клиентов на облачном направлении, например. Как только обороты этого бизнеса достигнут значимых оборотов, компания будет отображать финансовые показатели отдельной строкой в отчётности.
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