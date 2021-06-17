NVIDIA считает, что Arm без её поддержки не справится в серверном и автомобильном сегментах
На виртуальной технологической конференции NASDAQ интересы NVIDIA традиционно представляла её финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), её общение с ведущим началось с обсуждения процесса согласования сделки по покупке Arm. Несмотря на все препятствия, NVIDIA по-прежнему верит, что сможет завершить эту сделку в начале следующего года.
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Представители компании лично встречались с регуляторами в США, Великобритании, Европе и Китае, чтобы разъяснять преимущества объединения компаний для рыночной обстановки и устранять любую озабоченность антимонопольных органов последствиями этой сделки. Колетт Кресс особо подчеркнула, что штаб-квартира Arm останется в Великобритании, и NVIDIA будет инвестировать в экономику этой страны приличные суммы. Болеет того, она сочла нужным заявить, что без финансовых возможностей NVIDIA холдингу Arm было бы сложно достичь успеха в серверном и автомобильном сегментах рынка, которые сейчас активно развиваются.
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