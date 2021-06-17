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Qualcomm не против того, чтобы её компоненты выпускала Intel

Сотрудничать можно, поскольку компании почти не конкурируют друг с другом.
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Июнь характеризуется достаточно высокой деловой активностью по сравнению с остальными летними месяцами, поэтому руководители компаний успевают принимать участие в различных мероприятиях – которые, к тому же, в последнее время перенесены в заочный формат, что значительно упрощает задачу. Например, канал CNBC провёл собственную конференцию, участие в которой приняли главы Intel и Qualcomm.

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Источник изображения: Intel

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Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на правах нового генерального директора Intel, провозгласившего стратегию активного расширения производственных мощностей и их использование для нужд сторонних заказчиков, предвидит десять лет стабильного роста спроса на полупроводниковые компоненты. Он также разделяет озабоченность Qualcomm последствиями сделки между NVIDIA и Arm.

Будущий генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon), который займёт свой пост в конце месяца, поприветствовал как решение американских властей вложить $52 млрд в развитие локального производства компонентов в США, так и готовность Intel предоставлять свои мощности для выпуска изделий сторонних компаний. У Intel и Qualcomm, по мнению главы последней из компаний, в сложившихся условиях появляется много возможностей для сотрудничества.

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