Qualcomm не против того, чтобы её компоненты выпускала Intel
Июнь характеризуется достаточно высокой деловой активностью по сравнению с остальными летними месяцами, поэтому руководители компаний успевают принимать участие в различных мероприятиях – которые, к тому же, в последнее время перенесены в заочный формат, что значительно упрощает задачу. Например, канал CNBC провёл собственную конференцию, участие в которой приняли главы Intel и Qualcomm.
реклама
реклама
Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на правах нового генерального директора Intel, провозгласившего стратегию активного расширения производственных мощностей и их использование для нужд сторонних заказчиков, предвидит десять лет стабильного роста спроса на полупроводниковые компоненты. Он также разделяет озабоченность Qualcomm последствиями сделки между NVIDIA и Arm.
Будущий генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon), который займёт свой пост в конце месяца, поприветствовал как решение американских властей вложить $52 млрд в развитие локального производства компонентов в США, так и готовность Intel предоставлять свои мощности для выпуска изделий сторонних компаний. У Intel и Qualcomm, по мнению главы последней из компаний, в сложившихся условиях появляется много возможностей для сотрудничества.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила