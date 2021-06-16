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Японская полупроводниковая отрасль рассчитывает на возрождение при поддержке TSMC

Спрос на трёхмерную компоновку даёт такой шанс.
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Издание Nikkei Asian Review поясняет, что японские компании и TSMC рассчитывают достичь симбиоза в освоении технологий трёхмерной компоновки чипов. У тайваньского контрактного производителя для этого есть потребность, поскольку действие «закона Мура» в двумерной плоскости себя изживает, и микросхемы должны расти вверх. Кроме того, тайваньский партнёр готов построить недалеко от Токио исследовательский центр и привлечь необходимое финансирование, на которое в противном случае японские компании рассчитывать не могут.

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Источник изображения: TSMC

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Японские партнёры TSMC располагают материалами и оборудованием, которые будут востребованы при формировании трёхмерных полупроводниковых компонентов. Отставание в литографии от мировых лидеров японские производители готовы компенсировать технологиями обработки готовых кристаллов и их монтажа. Сотрудничать с TSMC в рамках проекта готовы почти два десятка японских компаний.

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