Группа сенаторов США обратилась к Министерству торговли с просьбой более чётко описать технологии, попадание которых в руки китайских компаний и правительственных структур является нежелательным, как отмечает Reuters. Ведомство разрабатывало этот список с 2018 года, но он до сих пор не сформирован окончательно, а конгрессменов беспокоит, что китайские власти могут опосредованно получить доступ к передовым американским технологиям.

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Источник изображения: Reuters

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С 2018 года могли появиться новые технологии, которые следует оберегать от передачи в Китай, как считают авторы обращения. В черновом варианте списка фигурировало до 45 примеров технологий, среди которых упоминались распознавание лица и голоса, но окончательная версия перечня до сих пор не утверждена.