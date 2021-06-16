Версия Radeon RX 6900 XT с СЖО мелькнула на сайте PowerColor
Популярному японскому блогеру удалось на сайте PowerColor обнаружить упоминание о версии Radeon RX 6900 XT с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения. Аналогичный продукт в исполнении Sapphire уже стал героем неофициальных обзоров, и теперь не приходится сомневаться, что такая же видеокарта будет выпущена под маркой PowerColor.
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Более того, по имеющейся у нас собственной информации, партия видеокарт уже была отгружена клиентам, но не факт, что в условиях дефицита они доберутся до розницы. Судя по всему, избранные партнёры AMD получили «разнарядку» по выпуску подобной модели, но поставлять её на регулярной основе они не собираются. По крайней мере, PowerColor намеревается ограничиться первой и последней партией, как нам стало известно.
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