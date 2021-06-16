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Платы для процессоров AMD в исполнении Socket AM5 могут дебютировать через год

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Две недели осталось до конца второго квартала, и ресурс VideoCardz со ссылкой на сетевые источники, имеющие некоторую репутацию в части корректных предсказаний, сообщает о намерениях AMD представить материнские платы с разъёмом Socket AM5 (LGA 1718) во втором квартале следующего года.

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Источник изображения: VideoCardz

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Совместимые процессоры Raphael при этом могут выйти чуть позже – ещё недавно считалось, что они появятся не ранее четвёртого квартала 2022 года. Переход на исполнение Socket AM5 логичнее было бы реализовать синхронно и для процессоров, и для материнских плат, поэтому наверняка оба типа компонентов сделают это без сильной задержки друг относительно друга.

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jmaxj
12:30
рафаэль вряд ли сможет сравняться с альдером, а там через пару месяцев уже метеор выходит. чувствуется в этот раз амд отстанет на долго.
Платы для процессоров AMD в исполнении Socket AM5 могут дебютировать через год
Adam01
12:29
ну так это и так понятно, когда вышел первый райзен с ddr4 там был тупо сломанный контролер памяти Страшно подумать что будет с ddr5
Платы для процессоров AMD в исполнении Socket AM5 могут дебютировать через год
Сергей Буценов
12:29
ага конечно только 25% очень верю... один гамер берёт максимум 2, обычно одну. Майнерам надо же штук по 5-10 и более. И нам впаривают то, что в тот момент, когда в майнинг не вливается только очень ле...
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Adam01
12:25
Похоже в амд намечаются большие проблемы!
Осенью следующего года выйдут платы для процессоров Intel Raptor Lake
max1024
12:23
ах-ха-ах ! Метко ;)
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jmaxj
12:22
3090 прекрасно тянет всё перечисленное в 4k 60.
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max1024
12:22
Хороший вопрос =) Самое простое, отрубить поддержку существующего железа, а LGA1700 и далее клепать дрова исключительно под 11-ю.
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X0d0R
12:22
Ты в сделку не входил, как бы.
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Павел Еывел
12:18
R 5600x и R5 2600x, видать, в таблицу не влезли.
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BeeMaster
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