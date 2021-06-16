Платы для процессоров AMD в исполнении Socket AM5 могут дебютировать через год
Две недели осталось до конца второго квартала, и ресурс VideoCardz со ссылкой на сетевые источники, имеющие некоторую репутацию в части корректных предсказаний, сообщает о намерениях AMD представить материнские платы с разъёмом Socket AM5 (LGA 1718) во втором квартале следующего года.
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Совместимые процессоры Raphael при этом могут выйти чуть позже – ещё недавно считалось, что они появятся не ранее четвёртого квартала 2022 года. Переход на исполнение Socket AM5 логичнее было бы реализовать синхронно и для процессоров, и для материнских плат, поэтому наверняка оба типа компонентов сделают это без сильной задержки друг относительно друга.
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